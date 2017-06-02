В Камеруне при взрыве в лагере беженцев погибли четыре человека

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли при двойном взрыве, организованном террористами-смертниками в лагере для беженцев в Камеруне, еще более 20 человек получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Колофата на севере страны. Взрывы прогремели в лагере для мирных жителей, бежавших от боевиков исламистской группировки "Боко Харам".

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.