В Кабуле жертвами беспорядков стали семь человек

Афганские полицейские во время столкновения с демонстрантами в Кабуле, Афганистан 2 июня 2017

Афганские полицейские во время столкновения с демонстрантами в Кабуле, Афганистан 2 июня 2017

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число погибших в ходе протестов в афганской столице Кабуле увеличилось до семи человек, передает телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

"Число погибших увеличилось до семи человек", — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Ранее сообщалось о гибели одного человека, им является сын первого заместителя спикера верхней палаты парламента Афганистана Мохаммад Салем. Также сообщается о раненых. По меньшей мере шесть участников демонстрации были задержаны.

По данным одной из больниц, из семи погибших двое скончались от огнестрельных ранений в голову.

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Ранее сообщалось, что большое количество протестующих собралось в пятницу в Кабуле недалеко от места теракта, унесшего жизни по меньшей мере 100 человек. Протестующие требуют отставки правительства президента Афганистана Ашрафа Гани. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

По данным телеканала, полиция использует слезоточивый газ и водяные пушки для разгона толпы. Протестующие утверждают, что полиция "намеренно открыла по ним огонь". Позднее к разгону толпы присоединились военные.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.