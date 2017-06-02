Китай считает, что Парижским соглашением по климату должны дорожить все

ПЕКИН, 2 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай считает Парижское соглашение отражением самого широкого консенсуса международного сообщества по вопросу изменения климата, все страны должны дорожить достигнутым результатом, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя выход США из соглашения.

В четверг президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Китайская сторона внимательно следит за ситуацией с решением США выйти из Парижского соглашения по климату. Мы также обратили внимание на заявление ООН, а также заявления руководителей других стран. Что касается китайской стороны, мы считаем, что Парижское соглашение стало отражением самого широкого консенсуса, достигнутого международным сообществом. относительно изменения климата. Мы считаем, что все страны должны дорожить и защищать результат этого соглашения, которое было достигнуто с большим трудом", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

В ответ на критику о том, что КНР делает недостаточно для борьбы с изменением климата, Хуа Чуньин заявила, что "Китай, являясь ответственным большим государством, принимает активные меры для выполнения Парижского соглашения".

"Мы также слышим позитивные отзывы международного сообщества относительно усилий Китая в продвижении Парижского соглашения. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в штаб-квартиру ООН в Женеве также подчеркнул, что Китай на 100% выполнит свои обязательства по борьбе с изменением климата", — добавила она, подчеркнув, что Китай продолжит твердо придерживаться своих обязательств в рамках Парижского соглашения.

Выход США из Парижского соглашения по климату в ООН уже назвали "большим разочарованием" в деле глобального сокращения выбросов парникового газа. При этом генеральный секретарь "сохраняет уверенность, что города, государства и бизнес-сообщество в США и других странах продолжат демонстрировать лидерство" в работе в области низкоуглеродной экономики.

Некоторые эксперты полагают, что после выхода США из Парижского соглашения Китай, который занимает первое место в мире по объему выбросов парникового газа, будет играть более активную роль в борьбе с изменением климата. В тоже время возрастет и давление на Китай со стороны международного сообщества.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.