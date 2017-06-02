В парламенте Молдавии отказались заслушать отчет по российским дипломатам

КИШИНЕВ, 2 июн – РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии в пятницу не поддержали идею заслушать объяснения министра иностранных дел и европейской интеграции страны Андрея Галбура и главы Службы информации и безопасности (СИБ) Михая Балана по поводу высылки российских дипломатов из республики, передает корреспондент РИА Новости.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России в среду сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправятся на родину 3 июня.

Инициатором отчета главы МИД Молдавии и руководителя СИБ выступила фракция Партии социалистов республики. По словам депутата-социалиста Влада Батрынчи, органы, принявшие решение объявить персона нон грата пятерых российских дипломатов, "допустили очень серьезные провокации геополитического характера и выступили против национальных интересов Молдавии".

Он подчеркнул, что это решение – серьезный удар по молдавско-российским отношениям. "Это прямая атака власти на президента Молдавии Игоря Додона, предпринявшего серьезные усилия для улучшения молдавско-российских отношений. Считаем это также серьезной атакой в отношении молдавских трудовых мигрантов, находящихся в России, и на молдавских экспортеров", — сказал депутат.

Как отметил Батрынча, социалисты настаивают на том, чтобы "глава министерства иностранных дел и руководитель СИБ представили парламенту подробный отчет о высылке российских дипломатов".

Однако большинство депутатов парламента отказались голосовать за проведение слушаний. "Парламентское большинство защищает политические игры, опасные для нашей страны", — заявил Батрынча.

Оппозиционная фракция социалистов попросила паузу в заседании в течение 30 минут.