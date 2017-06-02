В Южном Судане не менее 15 детей скончались после вакцинации от кори

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. По меньшей мере 15 малолетних детей скончались из-за халатности при проведении вакцинации от кори в Южном Судане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правительство страны.

По данным министерства здравоохранения, медикаменты хранились в ненадлежащих условиях, а медперсонал использовал один шприц для нескольких детей. Возраст скончавшихся не превышал пяти лет.

Как отмечает агентство, очевидцы заявляют, что к проведению вакцинации были привлечены подростки 12 лет.

Власти учредили комиссию для расследования случившегося. Семьям погибших будут выплачены компенсации.

По данным агентства, кампания по вакцинации от кори охватывает более двух миллионов детей в Южном Судане. В районе города Капоэта, где произошел инцидент, прививки были сделаны примерно 300 детям.