Полиция в Латвии оценит слова депутата Сейма, сравнившего русских со вшами

РИГА, 2 июн – РИА Новости. Полиция безопасности Латвии проанализирует высказывания депутата Сейма Эдвина Шноре, который сравнил русских со вшами, которые не хотят уезжать из республики, сообщила пресс-служба ПБ.

"Заявление получено и будет рассмотрено", — сказали в ПБ.

Девятнадцатого мая в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша. Шноре написал в своей статье, что "если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". Он также отметил, что "приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают".

Политический активист и публицист Владимир Линдерман ранее обратился в правоохранительные органы с просьбой проанализировать высказывания депутата Сейма. Линдерман считает, что высказывания Шноре необходимо расценивать с точки зрения статьи Уголовного закона о разжигании этнической и расовой ненависти.

Шноре является депутатом Сейма Латвии от Национального объединения "Все — Латвии".