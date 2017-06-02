Украинские правозащитники обвинили силовиков в пытках жителей Донбасса

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Правозащитники зафиксировали 23 случая незаконного задержания силовиками жителей Донецкой и Луганской областей, заявил на пресс-конференции представитель организации "Украинский Хельсинский союз по правам человека" Андрей Гладун.

Задержания прошли в 2014-2015 годах.

По его словам, некоторых людей задерживали с нарушением процедуры, других удерживали без санкций суда, а в 19 случаях силовики пытали и жестоко обращались с задержанными. Гладун пояснил, что силовики допрашивали людей на предмет сотрудничества с ополченцами.

Также они проводили незаконные обыски, в том числе с конфискацией имущества.

Гладун рассказал, что правозащитникам известны случаи, когда задержанных использовали в качестве живого щита или заставляли работать в непосредственной близости к зоне боевых действий.

В правоохранительных органах в ответ на запрос правозащитников заявили, что за два года привлекли к ответственности за подобные преступления 47 силовиков.

Ранее руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева заявила, что в секретных украинских тюрьмах незаконно удерживают около тысячи человек, обвиняемых в связях с ополченцами.

О существовании подобных тайных тюрем заявляли также международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. При этом Киев все обвинения отвергает.