Генерал, возглавлявший операцию на юге Филиппин, отстранен от командования

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генерал, который возглавлял наступление на боевиков-исламистов на юге Филиппин, отстранен от командования, передает агентство Рейтер.

Как сообщил представитель вооруженных сил Филиппин, отстранение бригадного генерала Никсона Фортеса от командования армейским подразделением в городе Марави, не связано с ведущимися в городе боями. На место Фортеса был назначен его заместитель полковник Дженеросо Понио.

Как сообщил агентству военный источник, пожелавший остаться неизвестным, отстранение Фортеса связано с тем, что, несмотря на предупреждение разведки, не все подчиняющиеся ему вооруженные силы находились в городе, когда боевики начали активные действия.

Ранее министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что в результате "огня по своим" в городе Марави на юге страны погибли 10 военных, еще восемь получили ранения. В качестве причины инцидента он называет ошибку в "координации".

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в тех районах Филиппин, где продолжаются столкновения армии и исламистов, россиян нет.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.