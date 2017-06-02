Генерал, возглавлявший операцию на юге Филиппин, отстранен от командования

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генерал, который возглавлял наступление на боевиков-исламистов на юге Филиппин, отстранен от командования, передает агентство Рейтер.
Как сообщил агентству военный источник, пожелавший остаться неизвестным, отстранение Фортеса связано с тем, что, несмотря на предупреждение разведки, не все подчиняющиеся ему вооруженные силы находились в городе, когда боевики начали активные действия.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в тех районах Филиппин, где продолжаются столкновения армии и исламистов, россиян нет.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.