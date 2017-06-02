США
2.062 июня12:30МСК
USD56.69+0.15
EUR63.61+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Авианосец США Gerald Ford: уникальный корабль по уникальной цене

12:2702.06.2017
0750
© Flickr / Official U.S. Navy PageАвианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78). Архивное фотоАвианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78). Архивное фото
© Flickr / Official U.S. Navy Page

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Принятый на вооружение ВМС США авианосец Gerald R. Ford стал самым дорогим в мире из-за обилия техники новейшей разработки, изготавливаемой впервые, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

Авианосец USS Gerald R. Ford
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy
Эксперт об авианосце Gerald R. Ford: в Пентагоне уже начали "чесать репу"

По заявлению американского флота, к полномасштабной эксплуатации Gerald R. Ford будет готов только в 2020 году, совершив до этого времени несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

"Такого рода корабли, это не эсминцы и фрегаты, которые могут строиться серийно, десятками единиц. Поэтому, по сути, каждый авианосец — это уникальный корабль, соответственно и стоимость оборудования, которое на нем используется, увеличивается", — рассказал Мураховский РИА Новости.

По его словам, высокая цена обусловлена уникальностью тем, что оборудование авианосца разработано и ставится на производство впервые, поэтому вся стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ложится на единицу оборудования.

Авианосец USS Gerald R. Ford во время заводских испытаний. 8 апреля 2017
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
"Авианосец будущего": ВМС США получили самый дорогой военный корабль в мире

В качестве примера эксперт привел впервые используемые электромагнитные катапульты для разгона самолетов. Ранее авианосцы оснащались паровыми катапультами.

Эксперт также напомнил, что авианосец представляет собой чрезвычайно сложную систему с большим количеством элементов, основанную на взаимодействии морской техники и авиации. По его словам, такие системы могут давать сбои при интенсивном использовании даже без сопротивления потенциального противника.

"Достаточно посмотреть на использование авианосцев США в период войны во Вьетнаме, где они очень активно использовались. Было множество катастроф, происшествий, с гибелью людей, с пожарами большими на кораблях. Без воздействия противника, просто при интенсивном применении возникает серьезная опасность", — отметил Мураховский.

По словам эксперта, только у США есть на сегодняшний день возможность строить такого рода корабли. "Конгресс выделяет деньги, вообще, американское общество, в целом, весьма лояльно на это смотрит", — сказал он.

Авианосец ВМС США Карл Винсон в сопровождении корейских эсминцев Sejong the Great и Yang Manchun
© Фото : U.S. Navy
США и Япония проводят учения в Японском море

"Потому что это один из основных инструментов проекции силы далеко за пределы США. Кроме того, США – страна двух океанов, поэтому они считают необходимым, как они говорят, доминировать на морских пространствах. И авианосец является одним из ключевых средств такого доминирования", — пояснил Мураховский.

Строительство Gerald R. Ford, начавшееся в 2009 году, оценивается в 12,9 миллиарда долларов. Корабль водоизмещением около 100 тысяч тонн будет обслуживаться экипажем из около 2500 человек. На палубе смогут разместиться более 75 самолетов и вертолетов. Всего США планируют построить 10 подобных авианосцев на замену кораблям типа "Нимиц".

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена