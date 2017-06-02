Авианосец США Gerald Ford: уникальный корабль по уникальной цене

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Принятый на вооружение ВМС США авианосец Gerald R. Ford стал самым дорогим в мире из-за обилия техники новейшей разработки, изготавливаемой впервые, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

По заявлению американского флота, к полномасштабной эксплуатации Gerald R. Ford будет готов только в 2020 году, совершив до этого времени несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

"Такого рода корабли, это не эсминцы и фрегаты, которые могут строиться серийно, десятками единиц. Поэтому, по сути, каждый авианосец — это уникальный корабль, соответственно и стоимость оборудования, которое на нем используется, увеличивается", — рассказал Мураховский РИА Новости.

По его словам, высокая цена обусловлена уникальностью тем, что оборудование авианосца разработано и ставится на производство впервые, поэтому вся стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ложится на единицу оборудования.

В качестве примера эксперт привел впервые используемые электромагнитные катапульты для разгона самолетов. Ранее авианосцы оснащались паровыми катапультами.

Эксперт также напомнил, что авианосец представляет собой чрезвычайно сложную систему с большим количеством элементов, основанную на взаимодействии морской техники и авиации. По его словам, такие системы могут давать сбои при интенсивном использовании даже без сопротивления потенциального противника.

"Достаточно посмотреть на использование авианосцев США в период войны во Вьетнаме, где они очень активно использовались. Было множество катастроф, происшествий, с гибелью людей, с пожарами большими на кораблях. Без воздействия противника, просто при интенсивном применении возникает серьезная опасность", — отметил Мураховский.

По словам эксперта, только у США есть на сегодняшний день возможность строить такого рода корабли. "Конгресс выделяет деньги, вообще, американское общество, в целом, весьма лояльно на это смотрит", — сказал он.

"Потому что это один из основных инструментов проекции силы далеко за пределы США. Кроме того, США – страна двух океанов, поэтому они считают необходимым, как они говорят, доминировать на морских пространствах. И авианосец является одним из ключевых средств такого доминирования", — пояснил Мураховский.

Строительство Gerald R. Ford, начавшееся в 2009 году, оценивается в 12,9 миллиарда долларов. Корабль водоизмещением около 100 тысяч тонн будет обслуживаться экипажем из около 2500 человек. На палубе смогут разместиться более 75 самолетов и вертолетов. Всего США планируют построить 10 подобных авианосцев на замену кораблям типа "Нимиц".