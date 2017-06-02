"Миницунами" обрушилось на пляж в Нидерландах

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Огромные приливные волны, напоминающие цунами, обрушились на пляж курортного городка Зандворт в Нидерландах.

На опубликованных в YouTube кадрах видно, как мощные волны смывают с берега лодки, шезлонги и пляжные зонтики. При этом автор ролика с удивлением неоднократно повторяет "цунами".

Волны достигали в высоту более двух метров, пишет Daily Mail. Отдыхающие в Зандворте туристы стали свидетелями редкого природного явления – метеоцунами. Оно возникает из-за перемещения водных масс в результате резких перепадов атмосферного давления и является предвестников грозового фронта, отмечает издание.