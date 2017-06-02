Филиппинская полиция ищет подозреваемого в нападении на отель в Маниле

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Полиция Филиппин ведет поиск подозреваемого в связи с нападением на гостиничный комплекс в Маниле, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, напавший на гостиничный комплекс, совершил самоубийство. Правоохранители заявляют, что он был иностранцем европейской внешности, который говорил по-английски.

Как сообщает агентство, разыскиваемое лицо является гражданином Филиппин, заявил представитель полиции Томас Аполинарио.

Злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila в ночь с четверга на пятницу. При этом он поджег игровые столы, после чего в заведении возник пожар, в котором погибли 35 человек, более 50 пострадали.

По уточненным данным, среди жертв 13 сотрудников отеля и 22 постояльца. Также стало известно, что во время пожара погиб один гражданин Южной Кореи, еще трое его соотечественников пострадали.

По данным телеканала ASB-CBN, руководство Resorts World Manila обещало предоставить помощь пострадавшим и семьям погибших при пожаре.