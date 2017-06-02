Рахой: Испания выполнит обязательства по Парижскому соглашению о климате

МАДРИД, 2 июн — РИА Новости. Испания выполнит все обязательства по Парижскому соглашению по климату, заверил премьер-министр страны Мариано Рахой.

"Испания выполнит обязательства по Парижскому соглашению. ЕС останется во главе борьбы с климатическими изменениями в верном направлении", — написал Рахой в микроблоге в Twitter.

España mantiene su compromiso con el Acuerdo de París. EU seguirá liderando la lucha contra el cambio climático en la dirección correcta. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 2 июня 2017 г.

Впрочем, глава испанского кабинета министров не стал давать оценки решению президента Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения.

Ранее это решение раскритиковали многие испанские политики, в том числе лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес, лидер центристской партии "Граждане" Альберт Ривера, мэр Мадрида Мануэла Кармена. Испанские активисты Greenpeace проведут в пятницу акцию протеста у посольства США в Мадриде.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.