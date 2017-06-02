Молдавские социалисты объявили вотум недоверия МИД из-за скандала с Россией

КИШИНЕВ, 2 июн – РИА Новости. Фракция Партии социалистов Молдавии выразила персональный вотум недоверия министерству иностранных дел и европейской интеграции республики в связи с высылкой пятерых российских дипломатов, заявил на заседании парламента депутат Владимир Цуркан.

Решение было принято после того, как большинство парламентариев отказались заслушать министра иностранных дел Андрея Галбура и главу Службы информации и безопасности Михая Балана с объяснениями высылки российских дипломатов из республики.

Цуркан подчеркнул, что " в деятельности министерства иностранных дел в последнее время проявляются негативные тенденции в продвижении национальных интересов".

Фракция Партии социалистов Молдавии в полном составе покинула зал заседаний парламента.

Председатель парламента республики Андриан Канду отметил, что вотум недоверия министерству иностранных дел и европейской интеграции содержит аргументацию и подписан необходимым числом парламентариев.

"Согласно законодательству страны, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Точную дату установит постоянное бюро парламента", — сказал Канду.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России в среду сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправятся на родину 3 июня.