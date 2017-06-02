Япония поддержала Грузию в намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию

ТОКИО, 2 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония поддерживает Грузию в намерении вернуть под свой контроль территории Абхазии и Южной Осетии, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи главы японского МИД Фумио Кисиды и его грузинского коллеги Михаила Джанелидзе.

Встреча состоялась в пятницу в Токио. Обе страны, как отмечается в документе, распространенном МИД Японии, разделили мнение о том, что мирное урегулирование конфликта "на основе принципов суверенитета и территориальной целостности Грузии жизненно важно для мира и стабильности в стране и более широком регионе".

Обе стороны подчеркнули "необходимость выполнения соглашения от 12 августа 2008 года о прекращении огня и осязаемого прогресса в женевских международных переговорах", а также международных усилий для решения "проблемы оккупации грузинских регионов", отмечается в совместном сообщении МИД Японии и Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.