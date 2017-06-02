Референдум о вхождении Южной Осетии в Россию могут отложить, заявил Бибилов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Южная Осетия не отказывается от референдума о присоединении к РФ, но он может быть отложен, сообщил в интервью РИА Новости югоосетинский президент Анатолий Бибилов.

Ранее он заявлял, что референдум по вхождению Южной Осетии в состав РФ, скорее всего, состоится в 2017 году.

"Никто не отрицает идею проведения референдума, народ Южной Осетии хочет его провести, и к этому мы рано или поздно придем. От этого мы никуда не денемся", — сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Но без консультаций с политическими силами Южной Осетии, без консультаций с политическими силами РФ, с руководством России, пока мы не проведем консультации, не определим своеобразную "дорожную карту" нашего будущего, конечно, будет тяжело какие-то шаги предпринимать", — добавил Бибилов.

Говоря о возможности того, что референдум может не состояться до конца 2017 года и будет отложен, президент Южной Осетии отметил, что "сегодня мир так быстро изменчив, что ничего нельзя исключать".

"Мы должны понимать ту ситуацию, которая складывается вокруг Южной Осетии, понимать, что у Южной Осетии сложились экономические отношения с некоторыми, скажем так непризнанными странами, что не учитывать их интересы Южная Осетия не имеет права. Потому что Южная Осетия вчера была в той же ситуации и в том же состоянии, что находятся они. И поэтому мы не должны забывать о них, проводить с ними консультации, на тему, что будет, если мы проведем референдум и войдем в состав России. Еще раз подчеркиваю: время летит быстро, мир меняется очень скоротечно и, конечно же, вопрос этот будет обсуждаться и будем принимать решение", — сказал Бибилов.

Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Полностью интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.30