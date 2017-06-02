Донской прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату
10:5602.06.2017
(обновлено: 10:57 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Для РФ в большей степени имеет значение факт ратификации Парижского соглашения по климату не США, а основными ее торговыми партнерами, приводит пресс-служба Минприроды РФ слова главы министерства Сергея Донского.
"Для нас в большей степени имеет значение факт ратификации Парижского соглашения не США, а нашими основными торговыми партнерами", — сказал Донской в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что прежде всего должны учитывать климатические стратегии стран БРИКС, ЕС, Норвегии, Японии, Республики Кореи и других в области низкоуглеродного развития.
"Их реализация может привести к введению ограничений на импорт в эти страны продукции в связи с высоким уровнем выбросов парниковых газов в процессе ее производства, то есть введением "углеродного протекционизма", — заключил министр.
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