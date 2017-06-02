В Одессе проведут эксгумацию тел шести погибших 2 мая 2014 года

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Одесская прокуратура разрешила провести эксгумацию тел шести погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года для точного установления причин смерти, дата проведения эксгумации пока не определена, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на прокуратуру.
В прокуратуре отметили, что 1 июня с целью выполнения этого решения в прокуратуре состоялась встреча с участием представителей органов местного самоуправления, сотрудников Одесского областного бюро судебно-медицинских экспертиз и родственников погибших.
"На встрече обсуждались организационные вопросы. В настоящее время дата проведения эксгумации пока не определена", — сообщили агентству в прокуратуре.
При этом, представитель правоохранительных органов региона рассказал агентству, что сразу после трагедии в социальных сетях публиковались фотографии с трупами. "В текстовках к этим снимкам указывалось, что люди получили огнестрельные (ранения — ред.), а также что их добивали арматурой. Эксгумация проводится с целью того, чтобы удостовериться в правильности установления причин смерти", — сказал он.
Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз, и дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров было перенесено из Приморского районного суда Одессы в городской суд Черноморска.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.