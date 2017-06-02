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В мире

В Одессе проведут эксгумацию тел шести погибших 2 мая 2014 года

10:4102.06.2017
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© РИА Новости / Антон КругловПерейти в фотобанкДень памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фотоДень памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Круглов
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КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Одесская прокуратура разрешила провести эксгумацию тел шести погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года для точного установления причин смерти, дата проведения эксгумации пока не определена, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на прокуратуру.

Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Дело о трагедии 2 мая в Одессе передали в другой суд
Таким образом, прокуратура области удовлетворила ходатайство эксперта Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

В прокуратуре отметили, что 1 июня с целью выполнения этого решения в прокуратуре состоялась встреча с участием представителей органов местного самоуправления, сотрудников Одесского областного бюро судебно-медицинских экспертиз и родственников погибших.

"На встрече обсуждались организационные вопросы. В настоящее время дата проведения эксгумации пока не определена", — сообщили агентству в прокуратуре.

При этом, представитель правоохранительных органов региона рассказал агентству, что сразу после трагедии в социальных сетях публиковались фотографии с трупами. "В текстовках к этим снимкам указывалось, что люди получили огнестрельные (ранения — ред.), а также что их добивали арматурой. Эксгумация проводится с целью того, чтобы удостовериться в правильности установления причин смерти", — сказал он.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз, и дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров было перенесено из Приморского районного суда Одессы в городской суд Черноморска.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

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