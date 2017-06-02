В Одессе проведут эксгумацию тел шести погибших 2 мая 2014 года

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Одесская прокуратура разрешила провести эксгумацию тел шести погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года для точного установления причин смерти, дата проведения эксгумации пока не определена, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на прокуратуру.

Таким образом, прокуратура области удовлетворила ходатайство эксперта Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

В прокуратуре отметили, что 1 июня с целью выполнения этого решения в прокуратуре состоялась встреча с участием представителей органов местного самоуправления, сотрудников Одесского областного бюро судебно-медицинских экспертиз и родственников погибших.

"На встрече обсуждались организационные вопросы. В настоящее время дата проведения эксгумации пока не определена", — сообщили агентству в прокуратуре.

При этом, представитель правоохранительных органов региона рассказал агентству, что сразу после трагедии в социальных сетях публиковались фотографии с трупами. "В текстовках к этим снимкам указывалось, что люди получили огнестрельные (ранения — ред.), а также что их добивали арматурой. Эксгумация проводится с целью того, чтобы удостовериться в правильности установления причин смерти", — сказал он.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз, и дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров было перенесено из Приморского районного суда Одессы в городской суд Черноморска.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.