Песков рассказал о влиянии на двусторонние отношения санкций против КНДР

РИА НОВОСТИ. ПЕСКОВ О САНКЦИЯХ США ПО КНДР: ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА НАШИ ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ