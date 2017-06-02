WikiLeaks опубликовала данные о созданном ЦРУ вирусе "Пандемия"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.
Очередная публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Пандемия" (Pandemic). Программа позволяет "заражать" компьютеры удаленных пользователей в процессе передачи файлов внутри локальной сети. При этом исходный файл на сервере не изменяется, он модифицируется именно в процессе передачи, что затрудняет его выявление.
WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).