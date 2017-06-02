В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками села на юге республики

ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел села Луково на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, несмотря на объявленное с 1 июня перемирие в Донбассе, повреждена сельхозтехника, заявили РИА Новости в пятницу в администрации Тельмановского района.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие, однако уже обвинили друг друга в нарушении объявленного режима прекращения огня.

"В 05.30 начался обстрел и продолжается сейчас. В селе Луково ударили по току и тракторной бригаде, повреждена техника. Информация по разрушениям в жилом секторе уточняется", — заявили в администрации.

По данным Минобороны ДНР, в результате прямого попадания поврежден один жилой дом. "Обстрел был из орудий 120 миллиметров. Горит тракторная бригада", — сказал журналистам представитель Минобороны.

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