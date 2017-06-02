В Афганистана предотвратили серию терактов, которые планировали боевики ИГ*

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана предотвратили серию терактов, которые боевики террористической группировки "Исламское государство"* планировали осуществить в провинции Нангархар на востоке страны, передает агентство Khaama Press.

Как сообщил представитель губернатора провинции, боевики планировали при помощи террористов-смертников атаковать правительственные учреждения, а также силы безопасности в городе Джелалабад.

Ранее сообщалось, что в четверг в провинции Нангархар спецслужбы Афганистана задержали шестерых террористов-смертников.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.