Подозреваемый в подготовке покушения на Путина остается в киевской больнице

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Выходец из Чечни Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина, в пятницу остается в киевской больнице в тяжелом состоянии после ранения, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на корреспондента.

Накануне пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его жены Амины Акуевой. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдено три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

"Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения тяжелое, он находится в 17 больнице Киева с переломанными ключицами, пробитыми легкими и пулями, которые застряли в позвоночнике", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Также отмечается, что у нападавшего четыре пулевых ранения и удалена часть легких. Возле больницы дежурят полицейские, следят за правопорядком.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.