Планы первых дней: СМИ узнали о попытках Трампа снять санкции с России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. СМИ узнали подробности работы администрации Дональда Трампа после прихода к власти. Портал Yahoo News утверждает, что президент США намеревался практически сразу отменить антироссийские санкции, однако не сумел сделать этого из-за команды своего предшественника Барака Обамы.

"Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке", — рассказал порталу бывший сотрудник госдепа Дэн Фрид.

По словам экс-дипломата, в первые недели работы новой администрации он получал "панические" звонки от чиновников, которые говорили, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций.

Кто помешал снять санкции

Дэн Фрид также заявил, что предпринял меры, чтобы не дать Трампу отменить ограничения. Он якобы попросил некоторых конгрессменов, в том числе и сенатора от Демократической партии Бена Кардина, срочно принять законопроект, который бы осложнил снятие санкций для Трампа.

Аналогичную позицию занял и помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски.

"Это была бы абсолютная победа для русских", — сказал сам Малиновски Yahoo News.

Портал отмечает, что необходимость в срочном принятии законопроекта отпала после со скандалом вокруг советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Быстро стало ясно, что если они снимут санкции, это вызовет политическую бурю", — пояснил Малиновски.

В феврале Майкл Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. В Кремле подтвердили, что российский посол встречался с советником президента США, но их разговор передается неверно.

Пересмотр политического курса



Данные о первоначальных планах Трампа отменить антироссийские санкции подтвердил и анонимный представитель Белого дома. По его словам, новая администрация изучала возможность внесения изменений в ограничения в рамках более широкого пересмотра политического курса, который все еще продолжается.

"Мы пересматривали все санкции, и Россия здесь не исключение", — подчеркнул источник Yahoo News.

Портал отмечает также, что поручение госдепу направили всего через несколько дней после того, как Трамп занял президентский пост.

Двое бывших чиновников отметили, что Вашингтон хотел улучшить отношения с Москвой, чтобы получить в лице Москвы союзника в борьбе с террористами в Сирии. Кроме того, Трамп якобы намеревался вернуть российским властям дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была закрыта Обамой в декабре прошлого года.

Текущая позиция Белого дома

На прошлой неделе глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал журналистам, что Дональд Трамп пока не определился с позицией по поводу антироссийских санкций.

"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него (Трампа) есть много вариантов", — заявил чиновник, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по антироссийским.

После переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые прошли в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока "Москва не изменит действия, которые к этому привели".

Русофобия в конгрессе

В конце мая глава сенатского банковского комитета республиканец Майкл Крапо и старший демократ в комитете Шеррод Браун и вовсе предложили расширить существующие ограничения. По мнению политиков, санкции должны коснуться "коррумпированных российских представителей", людей, причастных, по мнению авторов инициативы, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к киберактивности в интересах российских властей.

Кроме того, сенаторы предложили ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что новая инициатива является очередным примером захлестнувшей Вашингтон русофобии.

"Это достаточно примитивные, если не сказать первобытные инстинкты и приемы. Новую порцию этих деструктивных идей мы увидели буквально вчера. Мы не хотим углубляться во внутриполитическую материю — она достаточно сложна и запутанна в США на сегодня — но лично я не вижу никаких других логических и разумных объяснений происходящего, кроме стремления этих горе-политиков пиариться и зарабатывать политические очки на захлестнувшей Вашингтон русофобии", — отметил дипломат.

Рябков также заявил, что России "не привыкать к американским санкциям".

"За последние годы Вашингтон вводил их более 30 раз, ограничивая возможности для компаний из США работать на российском рынке и фактически придавая импульс развитию нашей экономики через импортозамещение и диверсификацию торговых связей. Предыдущая Администрация Барака Обамы в реальности помогла нам стать крепче", — отметил замминистра иностранных дел.