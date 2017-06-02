В Японии заметили усовершенствование ракет при последнем пуске КНДР

ТОКИО, 2 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Ракета, выпущенная Северной Кореей в понедельник, могла представлять новый тип ракет, заявила министр обороны Японии Томоми Инада.

"На боеголовке заметны малогабаритные крылья, то есть у (выпущенной в понедельник ракеты – ред.) есть особенности, которые отличаются от ракет типа "Скад". В то же время, за исключением боеголовки, форма и длина такие же, как у "Скад". Если также принять во внимание дальность полета и видеоматериал, обнародованный Северной Кореей, и то, что они называют ее "новой баллистической ракетой точного наведения", можно сделать заключение, что это была ракета нового типа, сделанная на основе модификации "Скад", — сказала министр.

В понедельник КНДР осуществила пуск ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Она пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест.