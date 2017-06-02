Нижняя палата парламента Японии приняла закон о престолонаследии

ТОКИО, 2 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Нижняя палата парламента Японии большинством голосов приняла предложенный правительством законопроект о передаче Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито наследнику престола.

Закон состоит из пяти основных и 11 дополнительных статей. Он предусматривает "осуществление престолонаследования с учетом преклонного возраста императора, его пожелания и того понимания, которое встретило в народе". Закон не указывает, что подобная передача трона возможна и в будущем, при других императорах, но создает прецедент, который может быть использован и в дальнейшем.

Передача трона будет осуществлена не позднее трех лет после обнародования закона. Конкретная дата не указана, решение будет принято по согласованию с императорской семьей, но велика вероятность того, что это произойдет к концу 30-го года правления императора Акихито в декабре 2018 года. В Японии одновременно используются два летоисчисления — европейское и по годам правления императора. Таким образом, 2019 год станет первым годом правления нового императора.

Девиз нового правления будет представлен летом 2018 года, что позволит финансовым институтам, государственным структурам и бизнесу подготовиться к грядущим изменениям, начало нового правления с нового года по европейскому летоисчислению также признано удобным для перехода.

Закон регулирует и вопрос о том, как называть императора после отречения. Для этого были использованы средневековые прецеденты, когда была распространена подобная передача власти и ухода действующего императора на покой – тогда бывшего императора называли "тайдзё тэнно" или сокращенно "дзёко". В то время наиболее частой формой был уход императора в монастырь. Таким образом, действующий император Акихито будет называться "дзёко". Закон регулирует также и вопрос о том, что обряд похорон отрекшегося императора будет проходить по тем же правилам и канонам, как и у императора.

По существующему закону о престолонаследии передача трона происходит после смерти императора его наследнику. Однако в августе прошлого года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором дал понять, что хотел бы удалиться от дел по причине преклонного возраста, затрудняющего исполнение обязанностей.

Над вопросом о возможности подобной передачи трона размышлял экспертный совет, в составе которого были юристы, историки, политики. Это связано с тем, что ни конституция Японии, ни закон об императорском доме не предусматривают прижизненной передачи престола. В четвертой главе закона об императорском доме говорится, что трон "переходит к первому по праву наследования после кончины императора". Таким образом, предстояло не только рассмотреть саму возможность прижизненного престолонаследия, но и все формальности и детали с ним связанные.

После отречения императором страны станет старший сын императора, наследник престола принц Нарухито. Его единственная дочь, принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поэтому вторым членом императорской семьи, претендующим на престол, становится младший брат принца Нарухито — принц Акисино Фумихито. Он же является отцом третьего по очереди и единственного в молодом поколении императорской семьи наследника престола, десятилетнего принца Хисахито. Как ожидается, в связи с изменением статуса и перехода принца Акисино на позиции наследника престола годовой доход его семьи возрастет в три раза до 91 миллиона иен (около 830 тысяч долларов). КАк ожидается, на следующей неделе закон поступит на рассмотрение верхней палаты.