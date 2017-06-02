В Маниле число жертв пожара, возникшего в отеле, выросло до 36 человек

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число жертв пожара, возникшего в гостиничном комплексе в Маниле после попытки ограбления, выросло до 36, сообщил глава столичной полиции Оскар Альбайальде.
Как передает новостной портал ABS-CBN, причиной смерти людей стало удушье.
По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.
Нападавший покончил с собой. Правоохранители заявляют, что речь идет об иностранце — мужчине европейской внешности, который говорил по-английски.