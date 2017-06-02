Путин в интервью Стоуну: российские спецслужбы не следят за союзниками

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, отрывки которого появились на сайте издания Newsweek, заявил, что российские спецслужбы работают исключительно в рамках законодательства.

Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня.

"Я думаю, они работают хорошо и исключительно в рамках действующего законодательства", — ответил Путин на вопрос о деятельности российских спецслужб.

"Это первое, а второе, следить за союзниками, если вы действительно считаете их союзниками, а не вассалами, это неприлично. Это подрывает доверие и, в конечном счете, наносит ущерб собственной национальной безопасности", — добавил президент.