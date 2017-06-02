Филиппинские власти подтвердили гибель 34 человек после нападения в отеле

Военная техника у комплекса Resorts World Manila в центре Манилы

Военная техника у комплекса Resorts World Manila в центре Манилы

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Филиппин подтвердили гибель 34 человек в результате пожара после нападения злоумышленника, вооруженного штурмовой винтовкой, в гостиничном комплексе в Маниле, заявил представитель президентской администрации Эрнесто Абелла.

Как передает новостной портал ABS-CBN, Абелла также подтвердил, что причиной смерти людей стало удушье.

Он отметил, что власти не видят связи между нападением на отель и контртеррористической операцией в городе Марави на юге страны.

Мужчина попытался ограбить казино, расположенное в гостиничном комплексе.