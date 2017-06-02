В Таиланде грузовик протаранил придорожный ресторан

БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Грузовик с прицепом потерял управление и протаранил придорожный ресторан в провинции Нонг Буалампху в Таиланде поздно вечером в четверг, убив трех и ранив восемь местных жителей, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал страны.

Грузовик протаранил пять автомобилей и два мотоцикла, припаркованных у ресторана, прежде чем врезался в столики, за которыми сидели посетители, говорится в сообщении. Один мужчина погиб на месте, еще один мужчина и молодая женщина скончались в больнице, куда их доставили вместе с восемью пострадавшими сразу после происшествия.

Следствие пока не может назвать точную причину, по которой шедший по трассе с большой скоростью грузовик потерял управление и врезался в ресторан, однако известно, что медицинское обследование водителя, оставшегося в живых и не получившего серьезных ранений, не обнаружило в его организме следов алкоголя или наркотиков, говорится в сообщении.