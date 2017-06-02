Путин в интервью Стоуну отметил, что не согласен с действиями Сноудена

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не считает бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена предателем, но не согласен с тем, что он сделал, заявил российский лидер в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок из которого появился на сайте издания Newsweek.

"Сноуден не предатель, он не предал интересы своей страны… Все что он делает, он делает публично", — заявил Путин. Вместе с тем он отметил, что не согласен с действиями Сноудена.

"Не нужно было это делать. Если ему что-то не нравится на той работе, куда его пригласили, нужно было просто уволиться — и все", — сказал президент.

"Но он пошел дальше, это его право, но если бы меня спросили, правильно это или нет, мой ответ, что нет", — добавил Путин.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта.

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.