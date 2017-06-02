Япония сожалеет о выходе США из соглашения по климату

ТОКИО, 2 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Япония сожалеет о решении США выйти из Парижского соглашения, но рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в области противодействия изменению климата как с США, так и со странами, подписавшими соглашение, говорится в заявлении МИД страны.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Проблема изменения климата является глобальной задачей, в решении которой должно принимать участие все мировое сообщество. Мы намерены в рамках Парижского соглашения сотрудничать с США и решение администрации президента Трампа о выходе из соглашения вызывает сожаление", — говорится в заявлении.

Вместе с тем дипломатическое ведомство подчеркивает, что США является не только второй страной по количеству вырабатываемых парниковых газов, но "страной, располагающей передовой инновационной технологией в области защиты окружающей среды".

"Наша страна будет искать пути для сотрудничества с США в деле принятия мер против изменения климата, а также активно сотрудничать со странами, подписавшими документ, для его реализации", — сообщает МИД Японии.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. В частности, указывается, что страны должны стремиться к сведению к нулю выбросов парниковых газов после 2050 года.