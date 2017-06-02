Администрация Трампа требует у ВС отменить иммиграционный указ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием разблокировать иммиграционный указ, запрещающий въезд в страну гражданам шести мусульманских государств, передает агентство Рейтер.

В конце мая апелляционный суд в США оставил в силе решение приостановить иммиграционный указ Трампа.

Уже второй по счету указ Трампа, который планировалось реализовывать с 16 марта, запрещает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев. В отличие от более раннего указа Трампа, из списка стран исключен Ирак.

Предыдущий указ, подписанный в январе, был временно отменен судом, и администрация решила разработать новый.