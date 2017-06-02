Члена ЦК Компартии Китая исключили из партии за коррупцию

ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины после проверки приняла решение исключить из партийных рядов и лишить занимаемой должности члена Центрального комитета КПК Сунь Хуайшаня в связи с нарушением политической дисциплины и по подозрению в коррупции, говорится в сообщении ведомства.

В начале марта комиссия начала проверку в отношении члена ЦК КПК 18-го созыва, бывшего члена постоянного комитета всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ПК ВК НПКСК) 12-го созыва, главы комитета по делам Гонконга, Макао и Тайваня и проживающих за рубежом соотечественников Сунь Хуайшаня.

Проверка показала, что Сунь Хуайшань "серьезно нарушил политическую дисциплину и политические установки, безосновательно спорил с основными вопросами государственной политики ЦК КПК, препятствовал расследованию, использовал не по назначению бюджетные средства, устраивал банкеты и путешествовал за государственный счет".

Сообщается, что чиновник принимал подарки и деньги, злоупотреблял служебным положением, действовал в интересах третьих стран и подозревается в получении взяток.

Комиссия приняла решение исключить Сунь Хуайшаня из рядов Компартии, снять с занимаемой должности, прекратить действие мандата депутата 18-го съезда КПК, конфисковать незаконно полученные предметы и денежные средства и предать дело в судебные органы для дальнейшего расследования.