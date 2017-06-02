В Маниле обнаружили не менее 34 тел в гостиничном комплексе после нападения

Полицейский и эвакуированные сотрудники отеля и казино в Маниле, Филиппины

Полицейский и эвакуированные сотрудники отеля и казино в Маниле, Филиппины

РИА НОВОСТИ. НЕ МЕНЕЕ 34 ТЕЛ ОБНАРУЖЕНО В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ В МАНИЛЕ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ — СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ПОЖАРНУЮ СЛУЖБУ