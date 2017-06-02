CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ России

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. ВВС США перебрасывают в Европу несколько стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, для участия в учениях НАТО у границ с Россией, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что самолеты и 800 военнослужащих будут размещены на авиабазе в Великобритании "для поддержки учений с союзниками по НАТО, которые пройдут в Европе в июне".

Среди таких учений телеканал называет маневры в Балтийском море (Baltops-2017), в Арктике и "вдоль границы России с несколькими партнерами (США) по НАТО" (в ближайшие дни такие учения стартуют в Латвии).