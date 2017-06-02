Следствие рассмотрит все версии покушения на Осмаева, заявили в Раде

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина, на него и его жену совершено покушение.

"Следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву", — написал Геращенко на своей странице в Facebook в четверг, уточнив, что там и "чеченский след", и "заранее внедренный в Украину киллер, подготовленный российскими спецслужбами".

По его словам, у подозреваемого в совершении покушения были обнаружены документы гражданина Украины. "У киллера, при себе обнаружены документы гражданина Украины — Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения. Сейчас полиция и спецслужбы проверяют реальность существования такого человека и историю его жизни", — написал Геращенко на своей странице в Facebook четверг.

При этом Геращенко считает, что данный гражданин Украины, "скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович". "А совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из Центра… Последнее его возвращение из РФ было в середине мая месяца. После чего данный гражданин вдруг решил связаться с Адамом Асмаевым и Амином Окуевой под видом журналиста французской газеты "Le Mond", — добавил Геращенко.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.