Македонские власти осудили попытку покушения на экс-главу Минздрава

БЕЛГРАД, 2 июн — РИА Новости. Новый глава МВД Македонии Оливер Спасовски резко осудил в четверг неудавшуюся попытку покушения на жизнь уходящего министра здравоохранения страны Николы Тодорова, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

Днем 57-летний житель одного из сел в окрестностях города Велес Люпчо Стояновски сначала подошел к дому уходящего министра здравоохранения в Скопье, а затем напал на него на ступенях министерства, куда тот отправился для передачи в полдень полномочий своему преемнику из нового кабмина. По данным МВД, нападавший успел произвести два выстрела в направлении головы Тодорова из, предположительно, переделанного из газового в боевой пистолета, но не попал. Экс-глава Минздрава не был ранен, а мужчину с пистолетом схватили охранники, при этом нанеся ему несколько травм, затем передали его подоспевшей полиции.

"Выражаю обеспокоенность и самым острым образом осуждаю сегодняшний инцидент, в котором с применением огнестрельного оружия совершено нападение на бывшего министра и депутата Николу Тодорова", — цитирует министерство заявление главы ведомства.

Македонские СМИ сообщили, что Стояновски является дедом ранее умершей тяжело болевшей девочки Тамары, которой чиновники Минздрава, близкие правившей партии ВМРО-ДПМНЕ, отказались профинансировать из госфонда операцию на позвоночнике за границей. Поэтому представитель пришедшего накануне к власти оппозиционного Социал-Демократического союза Македонии (СДСМ) Спасовски призвал граждан не прибегать к самосуду и доверить проверку законности действий предыдущей администрации правоохранительным органам.

"Независимо от мотивов, обиды и причин для подобного нападения, право на жизнь каждого гражданина неприкосновенно. В прошедшие годы система верховенства закона и правовое государство были разрушены… Если любой носитель государственной функции совершил преступление, против него будет заведено уголовное дело, основанное на принципах объективности и презумпции невиновности", — заявил вступивший в четверг в должность глава МВД и пообещал объективное расследование происшествия.

Нападение на Тодорова также осудили его преемник на посту главы Минздрава Арбен Таравари, новый глава правительства республики Зоран Заев и ушедший в оппозицию экс-премьер и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, который потребовал призвать к ответственности не только исполнителя покушения, но и своих политических оппонентов, которые, по его мнению, "создали соответствующую атмосферу в обществе".