СМИ: в Маниле полиция уничтожила грабителя, устроившего стрельбу в отеле

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правоохранители ликвидировали грабителя, устроившего стрельбу в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле, передает новостной портал ABS-CBN со ссылкой на главу филиппинской полиции Роналда Де Ла Розу.

Дела Роза ранее заявил, что инцидент со стрельбой в отеле являлся ограблением и не связан с терроризмом. По его словам, в результате нападения никто не пострадал, хотя ранее представитель Красного Креста сообщил о 25 раненых.

Сообщается, что налетчик, вооруженный штурмовой винтовкой, был заядлым игроком и пытался ограбить расположенное в отеле казино. Он не стрелял в сторону людей и похитил из заведения игровые фишки на сумму в 130 миллионов филиппинских песо (около 2,6 миллиона долларов). Позднее полиции удалось найти сумку с его добычей.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ и других странах). Глава полиции Филиппин назвал это заявление пропагандой.

Гостиничный комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.