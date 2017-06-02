СМИ: Белый дом создает спецгруппу для работы по "российскому расследованию"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа создала специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами по делу о так называемом "российском влиянии", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Новая группа будет состоять из юристов, аналитиков и PR-специалистов. В их задачу будет входить общение с представителями следствия и журналистами по вопросам "российского вмешательства" в американские выборы 2016 года и "российских связей" помощников Трампа.

Собеседник издания заявил, что создание данного подразделения позволит остальным сотрудникам Белого дома освободить себя от "российской повестки", которая в настоящее время занимает излишне много времени.

Газета отмечает, что подобная структура существовала, в частности, во время правления Билла Клинтона, администрация которого в 1994 году создала специальную группу, которая занималась исключительно вопросами расследования, начатого против 42-го президента США.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.