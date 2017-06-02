В ЛНР присоединились к акции в память о погибших донбасских детях

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Тридцать три фонарика запустили в небо в одном из центральных парков Луганска в поддержку акции "Ангелы" в память о погибших детях Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Сегодня прошла акция в память о погибших детях во время боевых действий в Донбассе. Сегодня мы запустили 33 фонарика, которые символизируют погибших детей в ЛНР", — заявила журналистам активистка общественного движения "Молодая республика Анна Алферова
Всего в акции приняли участие более 50 молодых людей. Присутствующие почтили память погибших детей минутой молчания и запустили в небо 33 фонарика — по количеству погибших в ЛНР детей.
"Мы хотим призвать украинскую территорию, чтобы они прекратили боевые действия, потому что дети – наше будущее, дети – цветы жизни", — подчеркнула Алферова.
За время военных действий с 2014 года на территории ЛНР по данным руководителей проекта "Не забудем, не простим!" общественного движения "Мир Луганщине" погибли 33 ребенка, 47 были ранены.