В ЛНР присоединились к акции в память о погибших донбасских детях

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Тридцать три фонарика запустили в небо в одном из центральных парков Луганска в поддержку акции "Ангелы" в память о погибших детях Донбасса, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее в ДНР заявили, что в Международный день защиты детей проведут акцию "Ангелы" в память о погибших в результате боевых действий детях, запустив небесные фонарики в память о погибших детях. По словам организаторов, проведение акции поддержали в Южной Осетии и самопровозглашенной ЛНР. Также к ней присоединятся жители Италии, Греции, Сербии, Германии, Финляндии.

"Сегодня прошла акция в память о погибших детях во время боевых действий в Донбассе. Сегодня мы запустили 33 фонарика, которые символизируют погибших детей в ЛНР", — заявила журналистам активистка общественного движения "Молодая республика Анна Алферова

Всего в акции приняли участие более 50 молодых людей. Присутствующие почтили память погибших детей минутой молчания и запустили в небо 33 фонарика — по количеству погибших в ЛНР детей.

"Мы хотим призвать украинскую территорию, чтобы они прекратили боевые действия, потому что дети – наше будущее, дети – цветы жизни", — подчеркнула Алферова.

За время военных действий с 2014 года на территории ЛНР по данным руководителей проекта "Не забудем, не простим!" общественного движения "Мир Луганщине" погибли 33 ребенка, 47 были ранены.