Мэй разочарована решением США выйти из соглашения по климату

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразила свое разочарование в связи с решением США выйти Парижского соглашения по климату, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства.
"Парижское соглашение служит верной глобальной основой для защиты процветания и безопасности будущих поколений", — заявила Мэй.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.