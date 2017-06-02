Мэй разочарована решением США выйти из соглашения по климату

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразила свое разочарование в связи с решением США выйти Парижского соглашения по климату, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства.

Британский премьер также подчеркнула, что ее страна остается приверженной данному соглашению.

"Парижское соглашение служит верной глобальной основой для защиты процветания и безопасности будущих поколений", — заявила Мэй.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.