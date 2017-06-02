Додон выступил против развития ситуации в Молдавии по украинскому сценарию

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что против развития ситуации в стране по украинскому сценарию.

"У нас были люди, и сейчас есть, готовые взять вилы и пойти на революцию. Я против этого сценария. У меня перед глазами есть ситуация Украины. Не дай бог такой сценарий в Молдове – это не остановить. А у нас рядом Приднестровье. Здесь взорвется все!", — сказал он в интервью "Комсомольской правде"

По словам Додона, "шаг за шагом мы пробиваем их (оппозицию)". "Победили на президентских! Сейчас уберем Киртоакэ (мэра Кишинева, находящегося сейчас под домашним арестом – ред.), проведем выборы в Кишиневе, победим на тех выборах. Проведем в сентябре референдум по роспуску парламента. Распустим – хорошо. Не распустим – очередные выборы в следующем году. Вот так шаг за шагом", — отметил президент Молдавии.