В Мексике определили наказание россиянину Макееву по делу об убийстве

МЕХИКО, 2 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Суд мексиканского Канкуна в четверг возобновил рассмотрение дела россиянина Алексея Макеева, обвиняемого в предумышленном убийстве, и определил ему меру наказания в виде полутора лет предварительного заключения, сообщил РИА Новости консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот.
Консул еще раз подчеркнул, что посольство готово оказать Макееву всю необходимую помощь, несмотря на его отказ от содействия и нежелание ни при каких условиях возвращаться в Россию.
Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.
Помимо дела в отношении Макеева, прокуратура штата Кинтана-Роо также расследует само нападение на его дом и поведение полиции, не оказавшей россиянину помощи и защиты.