Додон заблокирует решения о запрете вещания российских каналов в Молдавии

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявляет о намерении блокировать любые решения о запрете вещания российских телеканалов в стране.

"Во-первых, мы все это будем блокировать", — сказал он в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос о намерении молдавских парламентариев запретить вещание российских телеканалов, чтобы оградиться от "вредной русской пропаганды".

"Любой закон вступает в силу после того, как президент подписывает. Мы не будем подписывать. Заставят? Ну, если нужно, людей поднимем, пойдем на референдум. И тогда посмотрим, за кого люди проголосуют", — добавил Додон.

Он сообщил, что "знание русского для нас, молдаван, очень важно". "У русского — статус языка межнационального общения. Да, в последние годы он не очень соблюдался. Но мы будем это менять. Я сторонник того, что мы обязательно должны изучать русский язык. Пусть будет и русский, и английский, на выбор там, и французский, но русский язык для нас, знание русского языка очень серьезное преимущество. И отказываться самим от этого – это очень глупо", — сказал президент Молдавии.