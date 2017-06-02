США
2.062 июня01:11МСК
USD56.54-0.15
EUR63.53+0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Черный" день для "зеленых": США выходят из соглашения по климату

Сюжет:
Выход США из соглашения по климату (29)
00:5002.06.2017
02810
© Fotolia / berezkoГлобусы. Архивное фотоГлобусы. Архивное фото
© Fotolia / berezko

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о том, что страна выходит из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году — самого масштабного в истории соглашения в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества".

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Евросоюз привержен выполнению Парижского соглашения по климату
Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению в первой экономике мира.

Решение главы государства не стало неожиданностью, хотя некоторые участники соглашения рассчитывали, что Трамп все же не пойдет на столь радикальный шаг. Еще на днях в прессе появились утечки со ссылкой на анонимных чиновников администрации США, что решение уже принято. Утечки оказались не "фейковыми", надежды защитников окружающей среды не оправдались.

Тем самым Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний и заодно нанес удар по еще одному наследию своего предшественника демократа Барака Обамы, благодаря которому Парижское соглашение стало возможным.

"Нечестное соглашение"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn
Франция и ФРГ договорились о будущих инициативах по Парижскому соглашению
Выступление Трампа было запланировано в Розовом саду в Белом доме под палящим солнцем. Приглашенные гости и журналисты во время получасового ожидания президента пытались найти тень, чтобы не получить солнечный удар, и шутили между собой, что это все "из-за глобального потепления".

Затем появился вице-президент Майк Пенс, который анонсировал выход Трампа, напомнив, что для президента "Америка всегда стоит на первом месте". Характерно, что при Обаме второе лицо государства, как правило, не выступало в роли конферансье первого. Однако на сей раз эпохальное выступление, очевидно, требовало такого особого представления.

Маттео Ренци. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Ренци раскритиковал решение Трампа о выходе США из соглашения по климату
Спустя пару минут появился Трамп в строгом костюме и красном галстуке. Он в двух словах высказался об инциденте в четверг на Филиппинах, сообщил о последних экономических и внешнеполитических успехах США, а затем перешел к главному.

"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", — сказал президент.

"Парижское соглашение по климату — это просто последний пример того, как Вашингтон подписывает соглашения, которые ставят США в невыгодное положение и создают исключительные выгоды для других стран", — отметил Трамп. По его замечанию, "Парижское соглашение очень нечестно по отношению к США".

При этом он отметил, что "был избран, чтобы представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".

Среди стран, которые бы могли получить преимущества от реализации документа, президент назвал Индию и Китай.

Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Flickr / European Parliament
В ЕП надеются, что США вновь присоединятся к борьбе с изменением климата
Глава государства отметил, что США могли бы потерять около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за участия в соглашении. Кроме того, к 2040 году, отметил он, потери отдельных отраслей промышленности страны составили бы от 12% до 86%. Потери ВВП к этому периоду он оценил в 3 триллиона долларов.

"Выход из соглашения защищает от будущих неправомерных покушений на суверенитет США, будущих массивных правовых обязательств", — сказал Трамп.

Также он подверг критике "Зеленый климатический фонд" (Green Climate Fund), созданный под эгидой ООН, который, по его словам, собирает миллиарды долларов и "никто не знает, на что они идут".

"Дружелюбная политика"

Вместе с тем Трамп заверил, что США продолжат реализовывать программы по защите окружающей среды, однако не уточнил, какие и как именно, а также то, сколько средств планируется направить на эти цели.

По его словам, настало время "работать над новым соглашением, которое будет защищать окружающую среду, наши компании, наших граждан и наших страну". При этом он не конкретизировал, каким именно должно быть новое соглашение, когда и с кем будет вестись работа по его заключению. Позднее не смогли это прояснить и представители Белого дома.

"Я буду работать для того, чтобы гарантировать, что США останутся мировым лидером по защите окружающей среды… США при администрации Трампа будут и дальше самой чистой и дружелюбной к окружающей среде страной на земле", — добавил он, отметив, что при этом будет обеспечен "быстрый экономический рост".

"Отрицание будущего"

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Слуцкий: выход США из соглашения по климату не может не вызывать сожаления
Реакция одного из авторов Парижского соглашения — Барака Обамы — последовала незамедлительно — еще в тот момент, когда Трамп выступал в Вашингтоне.

"Даже если эта администрация (Трампа — ред.) присоединилась к небольшому числу государств, отрицающих будущее, я уверен, что наши государства, города и предприятия активизируются и сделают даже больше, чтобы играть ведущую роль и способствовать сохранению единственной планеты, которая у нас есть, для будущих поколений", — сказал экс-главы государства в заявлении.

Обама также отметил, что Парижское соглашение "открыло возможности для предприятий, ученых, инженеров раскрыть потенциал высокотехнологичного и низкоуглеродного инвестирования и инноваций в беспрецедентном масштабе".

Скульптура Сердце Европы у здания Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin
Решение США выйти из соглашения по климату навредит планете, считают в ЕП
Евросоюз также оперативно выразил "глубокое сожаление" в лице еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете.

"Евросоюз глубоко сожалеет об этом одностороннем решении", — написал он написал в своем Twitter.

"Парижское соглашение должно уважаться. Это соглашение живо, и мы будем продвигаться по нему — с участием или без участия администрации США", — заявил, в свою очередь, глава Европарламента Антонию Таяни, слова которого распространила пресс-служба ЕП.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сразу после выступления Трампа позвонила президенту США по телефону и тоже выразила сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Италия, ФРГ и Франция сожалеют в связи с "климатическим" решением США
"Канцлер Меркель по телефону выразила президенту Трампу сожаление в связи с его решением. Она подтвердила приверженность Германии Парижскому соглашению", — сообщил в четверг в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что их страны "берут на себя дальнейшие инициативы, чтобы содействовать успеху соглашения по климату".

Агентство Рейтер со ссылкой на окружение французского лидера отметило, что у Макрона также состоялся телефонный разговор с Трампом. Глава Франции, как сообщается, заявил, что его страна и США продолжат сотрудничать, но не в сфере климата.

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В ООН назвали разочарованием решение США выйти из соглашения по климату
Разочарование выразили и некоторые представители крупного бизнеса. Так, глава компаний Tesla Motors и SpaceX американец Илон Маск сообщил, что больше не будет работать консультантом в советах при администрации США.

"Я покидаю президентские советы. Изменение климата — это реальность. Выход из Парижского соглашения — плохо для Америки и для мира", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter. Бизнесмен входит в несколько консультативных советов при администрации США. В частности, он участвует в работе экспертного совета по экономике (Economic Advisory Board).

Парижское соглашение

Оокло здания МИД Германии в Берлине. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn
США наносят всем вред, выходя из соглашения по климату, считают в Германии
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года в Париже, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. США в настоящее время считаются мировым лидером по объему промышленных выборов.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эффективная реализация Парижского соглашения по климату без ключевых участников может быть затруднена.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена