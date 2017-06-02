"Черный" день для "зеленых": США выходят из соглашения по климату

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о том, что страна выходит из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году — самого масштабного в истории соглашения в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества".
Решение главы государства не стало неожиданностью, хотя некоторые участники соглашения рассчитывали, что Трамп все же не пойдет на столь радикальный шаг. Еще на днях в прессе появились утечки со ссылкой на анонимных чиновников администрации США, что решение уже принято. Утечки оказались не "фейковыми", надежды защитников окружающей среды не оправдались.
Тем самым Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний и заодно нанес удар по еще одному наследию своего предшественника демократа Барака Обамы, благодаря которому Парижское соглашение стало возможным.
"Нечестное соглашение"
Затем появился вице-президент Майк Пенс, который анонсировал выход Трампа, напомнив, что для президента "Америка всегда стоит на первом месте". Характерно, что при Обаме второе лицо государства, как правило, не выступало в роли конферансье первого. Однако на сей раз эпохальное выступление, очевидно, требовало такого особого представления.
"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", — сказал президент.
"Парижское соглашение по климату — это просто последний пример того, как Вашингтон подписывает соглашения, которые ставят США в невыгодное положение и создают исключительные выгоды для других стран", — отметил Трамп. По его замечанию, "Парижское соглашение очень нечестно по отношению к США".
При этом он отметил, что "был избран, чтобы представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".
Среди стран, которые бы могли получить преимущества от реализации документа, президент назвал Индию и Китай.
"Выход из соглашения защищает от будущих неправомерных покушений на суверенитет США, будущих массивных правовых обязательств", — сказал Трамп.
Также он подверг критике "Зеленый климатический фонд" (Green Climate Fund), созданный под эгидой ООН, который, по его словам, собирает миллиарды долларов и "никто не знает, на что они идут".
"Дружелюбная политика"
Вместе с тем Трамп заверил, что США продолжат реализовывать программы по защите окружающей среды, однако не уточнил, какие и как именно, а также то, сколько средств планируется направить на эти цели.
По его словам, настало время "работать над новым соглашением, которое будет защищать окружающую среду, наши компании, наших граждан и наших страну". При этом он не конкретизировал, каким именно должно быть новое соглашение, когда и с кем будет вестись работа по его заключению. Позднее не смогли это прояснить и представители Белого дома.
"Я буду работать для того, чтобы гарантировать, что США останутся мировым лидером по защите окружающей среды… США при администрации Трампа будут и дальше самой чистой и дружелюбной к окружающей среде страной на земле", — добавил он, отметив, что при этом будет обеспечен "быстрый экономический рост".
"Отрицание будущего"
"Даже если эта администрация (Трампа — ред.) присоединилась к небольшому числу государств, отрицающих будущее, я уверен, что наши государства, города и предприятия активизируются и сделают даже больше, чтобы играть ведущую роль и способствовать сохранению единственной планеты, которая у нас есть, для будущих поколений", — сказал экс-главы государства в заявлении.
Обама также отметил, что Парижское соглашение "открыло возможности для предприятий, ученых, инженеров раскрыть потенциал высокотехнологичного и низкоуглеродного инвестирования и инноваций в беспрецедентном масштабе".
"Евросоюз глубоко сожалеет об этом одностороннем решении", — написал он написал в своем Twitter.
"Парижское соглашение должно уважаться. Это соглашение живо, и мы будем продвигаться по нему — с участием или без участия администрации США", — заявил, в свою очередь, глава Европарламента Антонию Таяни, слова которого распространила пресс-служба ЕП.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сразу после выступления Трампа позвонила президенту США по телефону и тоже выразила сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату.
По его словам, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что их страны "берут на себя дальнейшие инициативы, чтобы содействовать успеху соглашения по климату".
Агентство Рейтер со ссылкой на окружение французского лидера отметило, что у Макрона также состоялся телефонный разговор с Трампом. Глава Франции, как сообщается, заявил, что его страна и США продолжат сотрудничать, но не в сфере климата.
"Я покидаю президентские советы. Изменение климата — это реальность. Выход из Парижского соглашения — плохо для Америки и для мира", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter. Бизнесмен входит в несколько консультативных советов при администрации США. В частности, он участвует в работе экспертного совета по экономике (Economic Advisory Board).
Парижское соглашение
Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эффективная реализация Парижского соглашения по климату без ключевых участников может быть затруднена.