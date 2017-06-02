"Черный" день для "зеленых": США выходят из соглашения по климату

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о том, что страна выходит из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году — самого масштабного в истории соглашения в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества".

Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению в первой экономике мира.

Решение главы государства не стало неожиданностью, хотя некоторые участники соглашения рассчитывали, что Трамп все же не пойдет на столь радикальный шаг. Еще на днях в прессе появились утечки со ссылкой на анонимных чиновников администрации США, что решение уже принято. Утечки оказались не "фейковыми", надежды защитников окружающей среды не оправдались.

Тем самым Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний и заодно нанес удар по еще одному наследию своего предшественника демократа Барака Обамы, благодаря которому Парижское соглашение стало возможным.

"Нечестное соглашение"



Выступление Трампа было запланировано в Розовом саду в Белом доме под палящим солнцем. Приглашенные гости и журналисты во время получасового ожидания президента пытались найти тень, чтобы не получить солнечный удар, и шутили между собой, что это все "из-за глобального потепления".

Затем появился вице-президент Майк Пенс, который анонсировал выход Трампа, напомнив, что для президента "Америка всегда стоит на первом месте". Характерно, что при Обаме второе лицо государства, как правило, не выступало в роли конферансье первого. Однако на сей раз эпохальное выступление, очевидно, требовало такого особого представления.

Спустя пару минут появился Трамп в строгом костюме и красном галстуке. Он в двух словах высказался об инциденте в четверг на Филиппинах, сообщил о последних экономических и внешнеполитических успехах США, а затем перешел к главному.

"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", — сказал президент.

"Парижское соглашение по климату — это просто последний пример того, как Вашингтон подписывает соглашения, которые ставят США в невыгодное положение и создают исключительные выгоды для других стран", — отметил Трамп. По его замечанию, "Парижское соглашение очень нечестно по отношению к США".

При этом он отметил, что "был избран, чтобы представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".

Среди стран, которые бы могли получить преимущества от реализации документа, президент назвал Индию и Китай.

Глава государства отметил, что США могли бы потерять около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за участия в соглашении. Кроме того, к 2040 году, отметил он, потери отдельных отраслей промышленности страны составили бы от 12% до 86%. Потери ВВП к этому периоду он оценил в 3 триллиона долларов.

"Выход из соглашения защищает от будущих неправомерных покушений на суверенитет США, будущих массивных правовых обязательств", — сказал Трамп.

Также он подверг критике "Зеленый климатический фонд" (Green Climate Fund), созданный под эгидой ООН, который, по его словам, собирает миллиарды долларов и "никто не знает, на что они идут".

"Дружелюбная политика"

Вместе с тем Трамп заверил, что США продолжат реализовывать программы по защите окружающей среды, однако не уточнил, какие и как именно, а также то, сколько средств планируется направить на эти цели.

По его словам, настало время "работать над новым соглашением, которое будет защищать окружающую среду, наши компании, наших граждан и наших страну". При этом он не конкретизировал, каким именно должно быть новое соглашение, когда и с кем будет вестись работа по его заключению. Позднее не смогли это прояснить и представители Белого дома.

"Я буду работать для того, чтобы гарантировать, что США останутся мировым лидером по защите окружающей среды… США при администрации Трампа будут и дальше самой чистой и дружелюбной к окружающей среде страной на земле", — добавил он, отметив, что при этом будет обеспечен "быстрый экономический рост".

"Отрицание будущего"

Реакция одного из авторов Парижского соглашения — Барака Обамы — последовала незамедлительно — еще в тот момент, когда Трамп выступал в Вашингтоне.

"Даже если эта администрация (Трампа — ред.) присоединилась к небольшому числу государств, отрицающих будущее, я уверен, что наши государства, города и предприятия активизируются и сделают даже больше, чтобы играть ведущую роль и способствовать сохранению единственной планеты, которая у нас есть, для будущих поколений", — сказал экс-главы государства в заявлении.

Обама также отметил, что Парижское соглашение "открыло возможности для предприятий, ученых, инженеров раскрыть потенциал высокотехнологичного и низкоуглеродного инвестирования и инноваций в беспрецедентном масштабе".

Евросоюз также оперативно выразил "глубокое сожаление" в лице еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете.

"Евросоюз глубоко сожалеет об этом одностороннем решении", — написал он написал в своем Twitter.

"Парижское соглашение должно уважаться. Это соглашение живо, и мы будем продвигаться по нему — с участием или без участия администрации США", — заявил, в свою очередь, глава Европарламента Антонию Таяни, слова которого распространила пресс-служба ЕП.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сразу после выступления Трампа позвонила президенту США по телефону и тоже выразила сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату.

"Канцлер Меркель по телефону выразила президенту Трампу сожаление в связи с его решением. Она подтвердила приверженность Германии Парижскому соглашению", — сообщил в четверг в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что их страны "берут на себя дальнейшие инициативы, чтобы содействовать успеху соглашения по климату".

Агентство Рейтер со ссылкой на окружение французского лидера отметило, что у Макрона также состоялся телефонный разговор с Трампом. Глава Франции, как сообщается, заявил, что его страна и США продолжат сотрудничать, но не в сфере климата.

Разочарование выразили и некоторые представители крупного бизнеса. Так, глава компаний Tesla Motors и SpaceX американец Илон Маск сообщил, что больше не будет работать консультантом в советах при администрации США.

"Я покидаю президентские советы. Изменение климата — это реальность. Выход из Парижского соглашения — плохо для Америки и для мира", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter. Бизнесмен входит в несколько консультативных советов при администрации США. В частности, он участвует в работе экспертного совета по экономике (Economic Advisory Board).

Парижское соглашение



Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года в Париже, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. США в настоящее время считаются мировым лидером по объему промышленных выборов.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эффективная реализация Парижского соглашения по климату без ключевых участников может быть затруднена.