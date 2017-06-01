Инцидент в отеле Манилы являлся ограблением и не связан с терроризмом

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава полиции Филиппин Рональд Дела Роза заявил, что инцидент со стрельбой в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле являлся ограблением и не связан с терроризмом, передает новостной портал ABS-CBN.

Ранее сообщалось, что в гостиничном комплексе Resorts World Manila слышны стрельба и взрывы. На втором этаже отеля начался пожар.

Шеф полиции также сообщил, что в результате нападения никто не пострадал, хотя ранее представитель Красного Креста сообщил о 25 раненых.

По словам Дела Розы, налетчик был один, и он не стрелял в сторону людей. Злоумышленник, предположительно, иностранец, все еще остается на свободе.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ и других странах). Глава полиции Филиппин назвал это заявление пропагандой.