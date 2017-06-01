Маск покинет президентские советы из-за решения по Парижскому соглашению

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск принял решение покинуть президентские консультативные советы в связи с решением Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о выходе Соединенных Штатов Америки из Парижского соглашения по климату.

"Я покидаю президентские советы. Изменение климата – это реальность. Выход из Парижского соглашения – плохо для Америки и для мира", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter. Бизнесмен входит в несколько консультативных советов при администрации США. В частности, он участвует в работе экспертного совета по экономике (Economic Advisory Board).

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 июня 2017 г.

​Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.