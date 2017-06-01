В Киеве ранили подозреваемого в подготовке покушения на Путина

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. В Киеве ранен уроженец Чечни Адама Осмаева, которого обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.
Он уточнил, что в Осмаева и его жену Амину Акуеву стреляли из пистолета.
"По данным врачей, их жизни ничего не угрожает. Целью стрелка был Адам Осмаев, именно по нему открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом, у которого был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года. Стрельба произошла из автомобиля", — рассказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".
На месте стрельбы были найдены три пистолета: два "Макарова" и австрийский "Глок". Возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева… Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов", — добавили в пресс-службе полиции.
Против Осмаева возбудили несколько дел, однако позднее прокуратура Украины исключила из дела Осмаева две статьи, связанные с его участием в террористической организации и в подготовке к покушению, оставив лишь три обвинения: в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности.
В ноябре 2015 года украинский суд признал Осмаева виновным и освободил, посчитав, что тот на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание.