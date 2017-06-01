Санкции США по КНДР ударили по России

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. США в четверг ввели санкции в отношении России в связи с ядерной программы КНДР. Москва сожалеет, что Вашингтон продолжает практику применения санкций, которая не дает искомого для американцев результата, и обещает предпринять ответные шаги.

КНДР под санкциями

Минфин США в четверг объявил о том, что вводит санкции в отношении граждан РФ и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности, под санкции подпали три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру — "ННК Приморнефтепродукт".

Кроме того, согласно документу, под санкции попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с российской компанией Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник"), зарегистрированной в Москве.

Также под санкции попала Корейская народная армия и министерство народных вооруженных сил КНДР. Как отмечается в сообщении, эти структуры внесены в санкционный список минфина в числе других компаний и ведомств, связанных, по мнению Вашингтона, с незаконными действиям Пхеньяна.

Как заявил заместитель помощника госсекретаря США Мэтт Мэтьюс, Соединенные Штаты намерены найти способы оказания более эффективного давления на КНДР для предотвращения провокаций. На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправляется на переговоры в Австралию. По словам Мэтьюса, вопрос противодействия угрозе со стороны Северной Кореи будет обсуждаться с австралийскими партнерами.

Он отметил, что США продолжат выполнять свои обязательства перед союзниками для "защиты от исходящей от Северной Кореи угрозы".

РФ работает над ответом

Москва глубоко сожалеет, что расширение санкций в отношении России произошло уже после смены администрации США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он назвал такой механизм давления на РФ неработающим и выразил сомнение, что "авторы этой политики" добьются результата в этот раз.

"Печально и вызывает глубокое разочарование, что и после смены администрации в Вашингтоне не прекращаются попытки применить те же самые неработоспособные схемы к российским организациям и нашим соотечественникам. Ясно, что искомого эффекта авторы этой политики не добьются и в этот раз", — сказал Рябков.

По словам замминистра, российская сторона "стремится не загонять отношения с Вашингтоном совсем в тупик", но последние действия минфина США не помогают решению этой задачи.

"Что касается нашего возможного ответа (на введенные новые ограничительные меры), то мы этот вопрос сразу же взяли в проработку. Будем определяться (с ответом), исходя из необходимости все же не загонять отношения совсем в тупик и работать над перспективой их улучшения. Но сегодняшние действия минфина США отнюдь не помогают решению этой задачи", — сказал Рябков.

Можно обжаловать в ВТО

Российские компании, попавшие в санкционный список США, связанные с противодействием развитию ядерной программы КНДР, должны обжаловать эти ограничения в рамках Всемирной торговой организации, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Шатиров.

"США реализует свою программу по введению дополнительных ограничений в отношении Пхеньяна. Но поскольку санкции касаются российских предприятий, они делают это с особым удовольствием", — сказал парламентарий.

Он отметил, что есть международные механизмы, которые позволяют разрешить возникающие проблемы. "Нашим предприятиям, подпавшим под санкции, следует обратиться в МИД и Минпромторг, и по линии профильных ведомств обжаловать решение США в ВТО", — считает законодатель.

Он выразил сожаление, что США берут на себя "право" в одностороннем порядке вводить свои правила на международной арене. В результате, многие возникающие спорные ситуации трудно разрешить в рамках той тенденциозной политики, которая сейчас превалирует с подачи американцев на международном уровне.