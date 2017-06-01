СМИ узнали, как Тиллерсон "взбесил" Могерини после визита в Россию

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разозлил главу европейской дипломатии Федерику Могерини, проигнорировав ее просьбу о телефонном разговоре, пишет Foreign Policy со ссылкой на ряд анонимных источников.

Инцидент произошел вскоре после визита Тиллерсона в Москву в апреле 2017 года. В госдепартаменте отказали в просьбе Могерини провести телефонную беседу с главой ведомства, говорится в статье. "Это ее по-настоящему взбесило", — заявил изданию один из источников.

Вместо разговора с Тиллерсоном Могерини предложили организовать встречу с директором по планированию политики госдепартамента Брайаном Хуком, который, хотя и пользуется определенным влиянием, но по рангу на несколько ступеней ниже главы ведомства, отмечает автор. Это предложение отклонила уже Могерини.

Советник госсекретаря Роберт Хэммонд, не отрицая того, что инцидент имел место, заявил Foreign Policy, что Могерини было предложено "наиболее удобное в сложившихся обстоятельствах" решение.

Один из европейских дипломатов на условиях анонимности пояснил, что формального отказа от звонка со стороны Тиллерсона не было. Несколько сотрудников госдепа, опрошенных Foreign Policy, предположили, что разговор не состоялся из-за того, что стороны не сумели согласовать рабочий график политиков.

В пользу этой версии говорит и то, что ряд важных постов в госдепартаменте остается не занят, в частности, свободны должности представителей США при НАТО и ЕС. Вместе с тем, в Европе не уверены, действительно ли подобные инциденты свидетельствуют лишь о неорганизованности работы американской администрации, и опасаются, что они могли быть допущены Вашингтоном намеренно, подводит итог автор.